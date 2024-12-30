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29.12.2024, 20:09

Крушение самолета у Актау: Токаев наградил жителей Мангистау

Общество 0 6 779 Сергей Кораблев

Списки награжденных за проявленный профессионализм и отвагу при крушении борта под Актау опубликовала «Акорда».

Фото пресс-службы акима Туркестанской области
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

Указом Главы государства криминалист Департамента полиции Мангистауской области Айбек Алибаев награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык Мангистауской области Серікболат Оңғар – орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, заведующий центром ГКП «Мангистауская областная многопрофильная больница» Бакытжан Койбеков и заведующая медицинским пунктом международного аэропорта Актау Ирина Кочергина – орденом «Құрмет». 

Фельдшер Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Тимур Кисаев, врач Центра медицины катастроф по Мангистауской области Оспан Оразбеков, диспетчер Актауского филиала Казаэронавигации Ярослав Толстиков, мастер Мангистауской региональной электросетевой компании Нуралы Чопанов отмечены медалью «Ерлігі үшін», заместитель начальника службы международного аэропорта Актау Бекболат Джумагулов, специалист Центра судебных экспертиз по Мангистауской области Эльдар Уразалиев – медалью «Ерен еңбегі үшін».

51 человек удостоен Благодарности Президента.

Также президент наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники региональной электросетевой компании и международного аэропорта Актау.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Причем здесь обязанности? Что работники МРЭК обязаны были к самолету бежать? Люди действовали от души. Правильно, что людей отметили.
30.12.2024, 05:13
Банкир
Банкир
можете кидать в меня камни, НО!!! за что награды? за исполнение своих должностных обязанностей???
29.12.2024, 18:19
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