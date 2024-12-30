«КазАвтоЖол» предупредил водителей Мангистау

Автовладельцев просят быть осторожнее за рулем и соблюдать правила безопасности в связи с ухудшение погодных условий на дорогах в Мангистауской области. Об этом предупреждает АО «НК «КазАвтоЖол».

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В Telegram-канале АО «НК «КазАвтоЖол» сообщается об ухудшении погодных условий на дорогах.

Сегодня, 30 декабря 2024 года, в Мангистауской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай и Улытау местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - говорится в сообщении.

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», в Актау 30 декабря ожидается дождь со снегом и гололёд. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +2°C.

Днем 31 декабря температура воздуха повыситься до +3 +5°C, ночью - 2°C. Днем ожидается пасмурная погода, дождь.

В среду, 1 января, синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь. Температура воздуха составит +6 +8°С, ночью +5°С.

По области синоптики прогнозируют снег с дождем, туман, гололед.