Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 30 декабря

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 30 декабря.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 30 декабря, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 30 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

4 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 65;

26 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 20, 21;

27 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53, школа №16;

32А микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 5–10;

микрорайон Шыгыс-1, отключена питьевая вода в коттеджах №№ 166, 167.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 21, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 12 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

15 микрорайон, дом № 18;

31Б микрорайон, дом № 7.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.