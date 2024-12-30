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30.12.2024, 10:36

Изменён график проезда межрайонных маршрутов в Актау

Общество 0 3 581 Лиана Рязанцева

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог опубликовало новый график движения автобусов до Курыка, Шетпе, Бейнеу, Жетыбая и Форт-Шевченко.

Фото управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Фото управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

В управлении сообщили, что с 28 декабря  2024 года в связи с подключением еще одного дополнительного автобуса будут курсировать регулярные маршруты «Актау - Форт-Шевченко - Актау», «Актау - Шетпе - Актау», «Актау - Бейнеу - Актау» с новым графиком.

Представляем вашему вниманию обновленное расписание движения автобусов.

Напомним, посадка и высадка пассажиров происходит на автостоянке возле «Желтого рынка» в 31 микрорайоне.

Call-центр ТОО «Caspian Tran Corporation»: ‪ +7 777 550 2666, +7 775 472-42-47, +7 775 386-81-67. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области: 31-90-70; 31-90-41.

Также в ведомстве сообщили, что с 27 декабря запущен новый маршрут «Жетыбай-Мунайшы-Актау». Стоимость проезда взрослым 400 тенге с человека и детям – 200 тенге.

Время курсирования:

- от станции Жетыбай - время 07.00;

- из Актау - время 09.00.

Начальная остановка: станция Жетыбай саябак (окрестности старого стадиона), из села Мунайшы - здание сельского акимата. Конечная остановка: Актау, на автостоянке возле «Желтого рынка» в 31 микрорайоне.

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