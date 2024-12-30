Назначен новый аким Мунайлинского района

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 30 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай предложил депутатам маслихата Мунайлинского района на должность акима района согласованную с Администрацией президента РК кандидатуру Каната Кульжанова, до этого являвшегося заместителем главы региона. Депутаты Мунайлинского района поддержали кандидатуру, предложенную акимом области.



Канат Кульжанов родился в Жанаозен в 1979 году, имеет высшее образование.



В 2001 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правоведение».



Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом Центра правовой статистики и специального учета Мангистауской области.



С 2002 по 2007 год работал в прокуратуре городов Жанаозен и Актау.



В 2007-2012 годах назначен старшим помощником Генерального прокурора Секретариата Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.



В 2012-2016 годах работал прокурором города Байконур, в 2016-2018 годах трудился на должности руководителя отдела защиты общественных интересов прокуратуры Кызылординской области.



В 2018-2019 годах занимал должности начальника управления защиты общественных интересов Генеральной транспортной прокуратуры, старшего помощника Генерального транспортного прокурора по международным связям, начальника отдела организационной работы Управления защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры. Прокуратура.



С 2018 по 2019 годы - начальник управления по защите общественных интересов Главной транспортной прокуратуры, старший помощник по международным отношениям Главного транспортного прокурора, начальник отдела организационной работы департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.



С 2019 по 2023 годы являлся заместителем генерального директора, директором юридического департамента АО «Авиационная администрация Казахстана».



С февраля 2023 года работает заместителем акима Мангистауской области.



Глава региона Нурдаулет Килыбай поставил перед Канатом Кульжановым ряд конкретных задач, связанных с социально-экономическим развитием района.