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30.12.2024, 11:19

Без горячей воды и отопления остались жители нескольких микрорайонов Актау

Общество 0 3 427 Лиана Рязанцева

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях в 12 микрорайоне возле 17дома отключили горячую воду и отопление в нескольких микрорайонах Актау. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Без горячей воды и отопления остались жители следующих микрорайонов:

- 9 микрорайон, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

-  11 микрорайон, дома №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 58;

- 12 микрорайон, дома №№ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72а, 72б, 72в;

- 14 микрорайон, дома №№ 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 87, жилые комплекты - «Тамшалы», «Президент», «Изумрудный».

Ориентировочно работы будут вестись до 18 -19 часов, - отметили в пресс-службе коммунального предприятия.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
БО
БО
23.56 30.12.24. ..11 мкр.20дом. нет ни отопления ,ни горячей воды...
30.12.2024, 18:57
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