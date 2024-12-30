Автодорогу временно закроют в Актау 31 декабря

По данным компании, на отрезке дороги будут проводиться ремонтные работы.

Во избежание пробок и заторов 31 декабря с 10:00 до 17:00 часов просим воздержаться от поездок автолюбителей по маршруту "Рекон-Промзона", МАЭК-Актау (в районе кафе «Акниет»). В связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда №8 автодорога в этом направлении временно будет закрыта, - сказано в сообщении.