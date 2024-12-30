Как карточный домик: разрушенную ветром остановку восстановили в Актау

После обращения жителей Актау в редакцию Lada.kz разрушенную ветром остановку, расположенную в 3 микрорайоне, восстановили.

Отремонтированная автобусная остановка. Фото: очевидца

Напомним, ранее в редакцию поступило обращение от жителей Актау, которые сообщили, что автобусную остановку в 3 микрорайоне 19 декабря разрушило сильным ветром.

Инцидент обошелся без пострадавших.

Архивное фото разрушенной автобусной остановки от 19 декабря

Власти заявили, что подрядная организация отремонтирует место ожидания общественного транспорта.

Так, жители города сообщают, что на текущий момент остановка восстановлена.