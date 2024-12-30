У частного самолета, выполнявшего рейс из Баку в Актау, возникла неисправность

С одним из самолетов в аэропорту Актау возникла проблема. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе Министерства транспорта журналистам редакции Tengrinews.kz.
Tengrinews.kz сообщает, что проблема возникла с самолетом, летевшим в Актау из Баку (Азербайджан).
В пресс-службе Министерства транспорта прокомментировали произошедшее.
Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой (маршрут Баку – Актау). Аэродромные и наземные службы отбуксировали воздушное судно с взлетно-посадочной полосы, – сообщили в ведомстве.
В ведомстве также подчеркнули, что аэропорт открыт, работает в штатном режиме, добавили в министерстве.
По сведениям Tengrinews.kz, речь о частном джете Gulfstream. Пассажиров на борту не было.
Пресс-служба Комитета гражданской авиации уточнила, что инцидент произошел в 09:04.
Произвело посадку воздушное судно G450 авиакомпании ASG Business Aviation LLC. Посадка прошла в штатном режиме. При развороте на площадке разворота на ИВПП 11/29 экипаж испытывал проблемы с управлением носовой стойки шасси. Был вызван аэродромный буксировочный тягач. Судно отбуксировано на место стоянки, – отметили в комитете.
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