У частного самолета, выполнявшего рейс из Баку в Актау, возникла неисправность

С одним из самолетов в аэропорту Актау возникла проблема. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе Министерства транспорта журналистам редакции Tengrinews.kz .

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Tengrinews.kz сообщает, что проблема возникла с самолетом, летевшим в Актау из Баку (Азербайджан).

В пресс-службе Министерства транспорта прокомментировали произошедшее.

Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой (маршрут Баку – Актау). Аэродромные и наземные службы отбуксировали воздушное судно с взлетно-посадочной полосы, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что аэропорт открыт, работает в штатном режиме, добавили в министерстве.

По сведениям Tengrinews.kz, речь о частном джете Gulfstream. Пассажиров на борту не было.

Пресс-служба Комитета гражданской авиации уточнила, что инцидент произошел в 09:04.