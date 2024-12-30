Жители сообщают о крупном порыве теплосети: ТОО «МАЭК» опроверг информацию

В социальных сетях жители города сообщают о порыве в системе отопления на энергокомбинате. Пресс-служба ТОО «МАЭК» опровергла информацию. По их данным, предприятие работает в штатном режиме.

Кадр видео

Сегодня, 30 декабря, жители Актау в социальных сетях распространяют видео якобы с порывом теплосети.

Опубликуйте, пожалуйста, данные видео о порыве в системе отопления города на выходе с МАЭКа. Просьба к руководству и чиновникам как можно скорее устранить порыв, - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города выражают обеспокоенность и задают вопросы руководству МАЭКа. Один из пользователей написал: «Здравствуйте всем! Скажите, пожалуйста, правда ли, что на МАЭКе произошел взрыв отопительной системы?».

Пресс-служба ТОО «МАЭК» опровергла эту информацию, заявив, что она является фейком.