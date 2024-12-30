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30.12.2024, 13:38

Жители сообщают о крупном порыве теплосети: ТОО «МАЭК» опроверг информацию

Общество 0 4 404 Лиана Рязанцева

В социальных сетях жители города сообщают о порыве в системе отопления на энергокомбинате. Пресс-служба ТОО «МАЭК» опровергла информацию. По их данным, предприятие работает в штатном режиме.

Кадр видео
Кадр видео

Сегодня, 30 декабря, жители Актау в социальных сетях распространяют видео якобы с порывом теплосети.

Опубликуйте, пожалуйста, данные видео о порыве в системе отопления города на выходе с МАЭКа. Просьба к руководству и чиновникам как можно скорее устранить порыв, - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города выражают обеспокоенность и задают вопросы руководству МАЭКа. Один из пользователей написал: «Здравствуйте всем! Скажите, пожалуйста, правда ли, что на МАЭКе произошел взрыв отопительной системы?».

Пресс-служба ТОО «МАЭК» опровергла эту информацию, заявив, что она является фейком.

Предприятие работает в штатном режиме. Производится включение технологического паропровода, который перед вводом в работу во избежание гидроударов прогревается. Для этого открыты дренажи. После полного прогрева и включения паропровода дренажи будут закрыты. Повода для беспокойства нет, - заверили в пресс-службе энергокомбината.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
БО
БО
Сейчас 23.51 , 30.12.24, 11 мкр.20 дом , нет отопления целый день,как и горячей воды...
30.12.2024, 18:53
fox1167
fox1167
"жители Актау в социальных сетях распространяют видео якобы с порывом теплосети."------лишь бы чё ляпнуть! Нифига не шарят в технологии подачи пара! Видно же что пар выходит не в одном месте а на всём трубопроводе Не может же быть порыв через каждые 150 метров
30.12.2024, 11:04
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Конэчно- брэхня, на промзоне нет отопления с 26 декабря. Мёрзнем на работе.
30.12.2024, 10:49
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