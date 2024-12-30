Жители сообщают о крупном порыве теплосети: ТОО «МАЭК» опроверг информацию

В социальных сетях жители города сообщают о порыве в системе отопления на энергокомбинате. Пресс-служба ТОО «МАЭК» опровергла информацию. По их данным, предприятие работает в штатном режиме.
Сегодня, 30 декабря, жители Актау в социальных сетях распространяют видео якобы с порывом теплосети.
Опубликуйте, пожалуйста, данные видео о порыве в системе отопления города на выходе с МАЭКа. Просьба к руководству и чиновникам как можно скорее устранить порыв, - говорится в подписи к опубликованным кадрам.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города выражают обеспокоенность и задают вопросы руководству МАЭКа. Один из пользователей написал: «Здравствуйте всем! Скажите, пожалуйста, правда ли, что на МАЭКе произошел взрыв отопительной системы?».
Пресс-служба ТОО «МАЭК» опровергла эту информацию, заявив, что она является фейком.
Предприятие работает в штатном режиме. Производится включение технологического паропровода, который перед вводом в работу во избежание гидроударов прогревается. Для этого открыты дренажи. После полного прогрева и включения паропровода дренажи будут закрыты. Повода для беспокойства нет, - заверили в пресс-службе энергокомбината.
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