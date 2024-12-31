Как будут работать ЦОНы и спецЦОН Мангистау в праздничные дни

В связи с празднованием Нового года Центры обслуживания населения (ЦОН) и специализированный ЦОН в Мангистау не будут работать с 1 по 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве сообщили, что Центры обслуживания населения (ЦОН) и специализированный ЦОН в Мангистау не будут работать с 1 по 3 января. При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 9:00 до 13:00.