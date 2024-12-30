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30.12.2024, 14:55

Праздник к нам приходит! Жителям Мангистау напомнили о мерах безопасности при использовании пиротехники

Общество 0 898 Лиана Рязанцева

В преддверии новогодних праздников ДЧС Мангистау предупреждает о необходимости соблюдать меры предосторожности при использовании пиротехники.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Александр Алексеев рассказал, что с начала декабря проводятся оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Пиротехника» и «Месячник пожарной безопасности».

В новогодние праздники опасность возникновения пожаров велика, поэтому основная задача органов гражданской защиты – обеспечение безопасности населения. Спасатели переходят на усиленный вариант несения службы. Особое внимание во время указанных ОПМ уделено местам проведения новогодних мероприятий и объектам массового скопления людей. Департаментом проведены проверки на 280 объектах, выявлено около трехсот нарушений требований пожарной безопасности. Руководителям этих объектов даны рекомендации в целях их устранения. Проводились также встречи с предпринимателями, реализующими пиротехнику, - рассказал Александр Алексеев.

Александр Алексеев отметил, что такие меры необходимы, так как во время новогодних праздников люди используют разную пиротехнику и часто при этом устраивают пожары, иногда с гибелью людей.

Так, с начала ОПМ «Пиротехника» проведено 125 рейдов, департамент оштрафовал пять лиц на сумму более 300 тысяч тенге за продажу пиротехники с истекшим сроком годности. Кроме того, по фактам незаконной реализации пиротехнических изделий органами полиции привлечены к административной ответственности 22 лица.

В результате совместной работы с полицией  было изъято 510 штук пиротехнических изделий, что позволило избежать чрезвычайных ситуаций среди населения, - отметил Александр Алексеев.

Спасатели напомнили, что горожане должны убедиться, что пиротехника сертифицирована, изучить правила ее использования и проверить сроки хранения и продажи. Если срок годности истек, такую продукцию нельзя использовать ни в каком случае.

Вот несколько правил обращения с пиротехникой:

  • Упаковка должна быть целой.
  • Курить при запуске пиротехники категорически запрещено.
  • В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.
  • Люди должны находиться на расстоянии 15–20  метров от стартовой площадки, обязательно на стороне ветра, чтобы дым и несгоревшие части не попадали на них.
  • Запуск пиротехники вручную запрещен.
  • Искры — это тот же открытый огонь, поэтому пиротехнику нужно использовать вдали от горючих материалов.

Спасатели отметили, что с начала года в Мангистауской области зарегистрировано 268 пожаров, в результате которых три человека погибли и семь получили травмы различной степени тяжести.

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