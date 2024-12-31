На опасный пешеходный переход пожаловались жители Актау

Жители Актау опасаются переходить дорогу по пешеходному переходу у жилого комплекса «Soho» в 14 микрорайоне. По их словам, застройщик высадил зеленые насаждения, из-за чего людям приходится идти до «зебры» по обочине. Кроме того, из-за деревьев не сразу видно людей, которые намерены пересечь проезжую часть. Горожане переживают, что положение дел может обернуться ДТП. Комментарий предоставили в Актауском городском акимате.

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В редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные жители Актау. Люди переживают, что у ЖК «Soho», расположенном в 14 микрорайоне, возрастет количество ДТП с участием пешеходов. С их слов, застройщик высадил вблизи «зебры» густые деревья, из-за которых водители могут не сразу заметить намеревающихся перейти дорогу горожан. Ситуацию усугубляет и то, что из-за растений людям приходится идти до перехода по обочине.

Этот пешеходный переход ЖК «Soho» в 14 микрорайоне полностью закрыли деревьями, и теперь, чтобы люди до него дошли, нужно идти по обочине. Еще и деревья закрывают видимость дороги. Я 30 декабря там проходил и из-за всего этого две машины врезались, так как один водитель не увидел меня, резко по тормозам дал и сзади в его автомобиль «вписался». Очень опасный пешеходный переход стал – там рано или поздно кого-нибудь собьют. И краска на «зебре» стерлась тоже, - поделился житель Актау.

Lada.kz обратилась за комментарием к властям. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что в ближайшее время местоположение пешеходного перехода несколько изменится – его перенесут для обеспечения безопасности людей.