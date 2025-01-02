Набор волонтеров стартовал в Актау

Фото волонтерской организации «Lider.kz»

Координатор волонтерского движения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев сообщает о наборе волонтеров по таким направлениям, как: социальное волонтерство, ЧС и экологическое волонтерство. Также имеется отдельная группа молодежного крыла.

На сегодня в рядах «Lider.kz» порядка 80 человек - 60 взрослых и 20 молодых людей.

Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо вступить в группу WhatsApp и поделиться немного о себе. Ссылка здесь. Также можно обратиться по этому номеру: +7 (700) 911-72-92.

К слову, координатор волонтерского движения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев стал членом общественного совета по контролю за деятельностью полиции при департаменте полиции Мангистауской области. Он теперь будет участвовать в мониторинге и контроле за работой полиции в нашем регионе, внося свой вклад в улучшение общественного порядка и справедливости.