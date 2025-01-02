Пустые обещания: автобусную остановку не дождались жители в Актау

Жители 17 микрорайона так и не дождались автобусной остановки, которую им обещали возвести до конца прошлого года. По какой причине не получилось оборудовать место общественного транспорта, в материале корреспондента Lada.kz.
Ни дорожного знака «Автобусная остановка», как и ее самой, по словам жителей 17 микрорайона, до конца 2024 года так и не появилось. Люди просят узнать причину, в связи с чем обещания чиновников так и «канули в Лету».
На вопрос корреспондента Lada.kz ответили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Специалисты сообщили, что был заключен договор с подрядной организацией на установку 15 «кармашков» для 15 автобусных остановок, в список которых входил и 17 микрорайон.
Подрядчик же, уверяют чиновники, не выполнил свои обязательства. В связи с этим с ним был расторгнут договор.
На оборудование автобусной остановки в 17 микрорайоне будут запрошены денежные средства в этом году, - ответили чиновники.
Напомним, автобусную остановку в 17 микрорайоне обещали построить в прошлом году.
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