Пустые обещания: автобусную остановку не дождались жители в Актау

Жители 17 микрорайона так и не дождались автобусной остановки, которую им обещали возвести до конца прошлого года. По какой причине не получилось оборудовать место общественного транспорта, в материале корреспондента Lada.kz .

Фото предоставили жители ЖК «Махаббат»

Ни дорожного знака «Автобусная остановка», как и ее самой, по словам жителей 17 микрорайона, до конца 2024 года так и не появилось. Люди просят узнать причину, в связи с чем обещания чиновников так и «канули в Лету».

На вопрос корреспондента Lada.kz ответили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Специалисты сообщили, что был заключен договор с подрядной организацией на установку 15 «кармашков» для 15 автобусных остановок, в список которых входил и 17 микрорайон.

Подрядчик же, уверяют чиновники, не выполнил свои обязательства. В связи с этим с ним был расторгнут договор.

На оборудование автобусной остановки в 17 микрорайоне будут запрошены денежные средства в этом году, - ответили чиновники.

Напомним, автобусную остановку в 17 микрорайоне обещали построить в прошлом году.