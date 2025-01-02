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02.01.2025, 16:47

Резиновый Актау! Уплотнение продолжается, и все по закону

Общество 0 6 114 Сергей Кораблев

Горожане обратились в Lada.kz с просьбой выяснить у власть имущих, законно ли возведение отдельно стоящего здания у кафе «Шик» в 11А микрорайоне.

Фото автора
Фото автора

В конце прошлого года, говорят жители 11 микрорайона, профнастилом был огорожен участок у кафе «Шик». Рабочие стали завозить ракушечник и строительные материалы.

Стройка довольно быстро развивается. Эскизный проект на заборе, по непонятным причинам, отсутствует.

На законных ли основаниях проводится строительство, корреспонденту Lada.kz ответили в городском отдела архитектуры и градостроительства.

Строительно-монтажные работы на территории страны осуществляются в соответствии со статьей 68 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» и приказом Министра национальной экономики от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», - говорят в акимате.

Собственник рассматриваемого земельного участка в 11А микрорайоне, заверили чиновники, прошел все необходимые процедуры, а именно:

•    Получено архитектурно-планировочное задание;
•    Согласован эскизный проект;
•    Разработан рабочий проект;
•    Имеется положительное заключение экспертизы;
•    Направлено уведомление о начале производства строительно-монтажных работ в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

В итоге здесь будет построен коммерческий объект, отметили чиновники.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Мы сколько не обращались о выделении земли в черте города нам всегда отказывали почему то
03.01.2025, 05:38
БО
БО
Коррупция всё поглатила...
02.01.2025, 15:46
Ingul
Ingul
МАЭК уже давно захлебнулся и не тянет сложившиеся нагрузки. Похоже что наши городские и областные руководители всегда "ставят телегу впереди лошади". Надо бы сначала заняться энергетикой , а потом уже застраивать. Разрешение на строительство, технические условия и все остальное выдается сами знаете кем. Поэтому "по закону" , в данном случае и ему подобных, выглядят как насмешка над законами.
02.01.2025, 13:32
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