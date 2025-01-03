Трассы в Мангистау открыты – полиция

По информации департамента полиции Мангистауской области, ограничение проезда на трассах региона из-за погодных условий нет.

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РГП «Казгидромет» предупредило жителей региона о возможных ухудшениях погодных условий. Кроме того, сегодня, 3 января, до обеда в областном центре наблюдался туман.

Ночью и утром 3 января на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. На западе, севере региона 4 января ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы до 15-20 метров в секунду. В Актау 4 января также ожидается ветер юго-восточный днем порывы до 15-18 метров в секунду, - сказано в сообщении.

В департаменте полиции региона сообщили, что все трассы на текущий момент открыты для движения, тем не менее водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.