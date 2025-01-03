Люк посреди парковки: жители Актау удивлены странным «ноу-хау»

Жители Актау выразили недовольство люком, расположенным прямо посреди парковки в 12 микрорайоне: его уровень значительно выше уровня дорожного полотна. Ситуация создает неудобства при передвижении транспорта. Кроме того, водители опасаются возможных аварийных ситуаций.

Фото: кадр видео

Жители Актау поделились в социальных сетях видео, на котором видно, что люк расположен прямо посреди дороги возле одной из новостроек в 12 микрорайоне, и значительно возвышается над дорожным полотном.

Почему бетонная крышка люка возвышается прямо посреди дороги? Это сделано для того, чтобы автомобили врезались?, - задаются вопросом жители города.

Корреспондент редакции обратилась за комментарием в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В ответ сообщили, что данный люк не находится на балансе предприятия.

Это не наш люк. Его установил застройщик. Люк расположен не на проезжей части, а на придомовой парковке, - пояснили в организации.

Lada.kz пытается связаться с застройщиком для получения комментария по поводу ситуации.