Люк посреди парковки: жители Актау удивлены странным «ноу-хау»

Жители Актау выразили недовольство люком, расположенным прямо посреди парковки в 12 микрорайоне: его уровень значительно выше уровня дорожного полотна. Ситуация создает неудобства при передвижении транспорта. Кроме того, водители опасаются возможных аварийных ситуаций.
Жители Актау поделились в социальных сетях видео, на котором видно, что люк расположен прямо посреди дороги возле одной из новостроек в 12 микрорайоне, и значительно возвышается над дорожным полотном.
Почему бетонная крышка люка возвышается прямо посреди дороги? Это сделано для того, чтобы автомобили врезались?, - задаются вопросом жители города.
Корреспондент редакции обратилась за комментарием в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В ответ сообщили, что данный люк не находится на балансе предприятия.
Это не наш люк. Его установил застройщик. Люк расположен не на проезжей части, а на придомовой парковке, - пояснили в организации.
Lada.kz пытается связаться с застройщиком для получения комментария по поводу ситуации.
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