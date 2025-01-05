Два микрорайона в Актау частично остались без электроэнергии

Жители 7 и 9 микрорайона частично остались без электроэнергии. Ситуацию прокомментировали в ГКП «АУЭС».

Фото Lada.kz

Сегодня, 4 января, около 18:40 часов жители 7 микрорайона, предположительно, услышали хлопок неизвестного происхождения, а затем в некоторых домах отключилась электроэнергия.

На подобную ситуацию жалуются и жители 9 микрорайона.

По информации ГКП «АУЭС», бригада выехала на место для устранения неполадок. Точных причин отключения и происхождения хлопка назвать пока не могут.