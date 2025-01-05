Состоянием детской площадки на набережной возмущены жители Актау

Горожане негодуют, что покрытие площадки, которую ввели в эксплуатацию в 2023 году, не выдержало испытание временем.

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В редакцию Lada.kz обратились жители города с жалобой на текущее состояние детской игровой площадки на набережной 14А микрорайона.

Площадку запустили в эксплуатацию в ноябре 2023 года, в декабре уже частично заменяли покрытие. Сейчас, в начале января, всё покрытие из мягких плит вспучилось и отстало, посетители спотыкаются, - жалуются горожане.

Помимо этого, их возмутило несоблюдение техники безопасности на игровой площадке.

У каждого элемента детской площадки должна быть защитная зона не менее полутора метров до соседнего объекта. Между спортивным комплексом с кольцами и наклонной лесенкой менее 60 сантиметров, что может привести к травмированию детей при прыжке с колец, - рассказали жители города.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от уполномоченных органов.