Где живем, там и гадим! Житель Мангистау оштрафован за выброс мусора в неположенном месте

Житель пригорода выбрасывал пластиковую тару в большом количестве в неположенном месте. Его действия пресекли стражи порядка, сообщили в администрации акима сельского округа Баскудык.

Фото предоставили в акимате сельского округа Баскудык

Мужчина был задержан 5 января в селе Баскудык при выбросе со своего двора отходов, а именно пластиковых ящиков, предназначенных для транспортировки фруктов.

В отношении 51-летнего сельчанина составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства), что влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).