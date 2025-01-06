Помощь родителям дошколят: консультационный пункт начал работу в Актау

На базе яслей-сада №10 «Толқын» создан консультационный пункт, куда можно обратиться за помощью ко многим специалистам. О задачах пункта корреспонденту Lada.kz рассказала методист Раиса Аргенова.

Фото предоставила методист Раиса Аргенова

Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью, говорит методист.

Несмотря на большое количество существующих на сегодня педагогических пособий, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, поэтому родителям необходима консультативная помощь специалистов. Сейчас активно развиваются новые формы дошкольного образования. Одной из таких форм является организация консультационных пунктов на базе яслей-сада для родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 3 до 6-х лет, преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию, включая детей с особыми образовательными потребностями, - говорит Раиса Аргенова.

С этой целью на базе яслей-сада №10 создан консультационный пункт. Он работает один раз в квартал (последняя неделя квартала) по предварительной записи.