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06.01.2025, 13:52

Помощь родителям дошколят: консультационный пункт начал работу в Актау

Общество 0 1 124 Сергей Кораблев

На базе яслей-сада №10 «Толқын» создан консультационный пункт, куда можно обратиться за помощью ко многим специалистам. О задачах пункта корреспонденту Lada.kz рассказала методист Раиса Аргенова.

Фото предоставила методист Раиса Аргенова
Фото предоставила методист Раиса Аргенова

Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью, говорит методист.

Несмотря на большое количество существующих на сегодня педагогических пособий, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, поэтому родителям необходима консультативная помощь специалистов. Сейчас активно развиваются новые формы дошкольного образования. Одной из таких форм является организация консультационных пунктов на базе яслей-сада для родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 3 до 6-х лет, преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию, включая детей с особыми образовательными потребностями, - говорит Раиса Аргенова.

С этой целью на базе яслей-сада №10 создан консультационный пункт. Он работает один раз в квартал (последняя неделя квартала) по предварительной записи.

После получения ответа на один вопрос у родителей, как правило, возникает потребность во второй и третьей встрече. Поэтому наша основная задача заключается не только в предоставлении родителям готовых рецептов по любой проблематике, современной, своевременной и достоверной педагогической информации, но и в умении пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим ребенком дома, в формировании практических навыков, - подытожила методист.

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