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06.01.2025, 18:51

Классов с русским языком обучения в новой школе Актау не будет: чиновники объяснили причины

Общество 0 13 200 Сергей Кораблев

В городском отделе образования, уверяют родители, им обещали открыть начальные классы с русским языком обучения в школе №31 в 17 микрорайоне. Но сегодня жители микрорайона узнали, что таких классов не будет. Причины выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото жителей 17 микрорайона
Фото жителей 17 микрорайона

Когда строилась средняя школа №31, рассказывают родители учащихся, сообщалось, что она будет смешанная - как с казахским, так и с русским языками обучения. Соответствующая информация была опубликована в Instagram отдела образования и самого учебного заведения.

О старте приема документов для зачисления в новые школы в 17, 19 и 33 микрорайонах стало известно сегодня, 6 января. Чиновники первоочередно отметили, что уделяют внимание ученикам, проживающим в этих микрорайонах.

В конце прошлой недели, уверяют родители, в отделе образования им пообещали, что откроют классы с русским языком обучения. Сегодня родители 200 учащихся начальных классов собрались подавать документы, но им отказали. 

На самой школе же повесили объявление о том, что все вопросы по поводу поступления рассматривает городской отдел образования.

Это конкретное ущемление прав наших детей. Чем они отличаются от тех, кто учится на казахском языке? Они имеют такое же полное право, проживая в этом микрорайоне. Пусть организуют хотя бы по одному классу с 1 по 7 с русским языком обучения. К тому же, в конце прошлого года глава страны отметил объединяющую роль русского языка, - обращаются родители.

В городском отделе образования корреспонденту Lada.kz сообщили, что они получали заявление от родителей и обещали рассмотреть данный вопрос. Была создана специальная комиссия, которая в итоге решила не открывать классы с русским языком обучения.

Во-первых, это нехватка кадров. Во-вторых, в школе не хватает мест. Она рассчитана на 900 мест. Тем более, поступило 1500 заявлений для приема детей на обучение на государственном языке. В связи с этим чиновники не могут ничем помочь.

В городе на сегодняшний день, сообщили в отделе образования, функционирует 33 государственные школы, из них 13 с обучением на русском языке.

В качестве альтернативы жителям 17 микрорайона в отделе образования предложили обучаться в школе №17 в 13 микрорайоне и в школе №16 в 27 микрорайоне. Родители же говорят, что школа №17 переполнена. Там учатся 2000 детей в три смены вместо положенных 900 школьников.

Жители 17 микрорайона не намерены останавливаться и готовы отстаивать свои права в суде. Послезавтра, 8 января, они планируют посетить руководство управления образования.

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