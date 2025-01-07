В прежнее состояние требуют вернуть двор жители Актау

Из-за замены трубопровода в 11 микрорайоне коммунальщикам пришлось демонтировать лавочки. Владельцы одного из палисадников у дома лишились своего оазиса. После работ прошло уже более месяца, говорят жильцы пятиэтажки, но восстановительных работ по благоустройству не проводили.

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В ноябре прошлого года, рассказывают жители дома №37, из-за обязательной замены трубопровода перед подъездами коммунальщики вынуждены были убрать лавочки, а владельцы палисадников - свои насаждения.

После завершения работ со временем коммунальная служба забетонировала дорожки перед подъездами и утрамбовали землю. Вопрос с асфальтированием и восстановлением лавочек остался открытым. К кому в подобных случаях обращаться горожанам, узнавал корреспондент Lada.kz.

ГКП «КЖСА» сообщили, что они выполнили обещания со своей стороны, засыпав участок после замены трубопровода.

В отделе ЖКХ городского акимата, в свою очередь, пообещали рассмотреть вопрос по восстановлению асфальта. Ориентировочное время пока не указали.

А вот касательно лавочек - это на счету обслуживающей организации ПКСК «Светлана», где заверили, что установят их в ближайшее время.