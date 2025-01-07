Мобильные переводы жителей Мангистау будут под контролем

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В ведомстве пояснили, что критерием для проверки является ситуация, когда одно физическое лицо получает денежные средства на свой банковский счет (не предназначенный для предпринимательской деятельности) от 100 и более разных людей в течение каждого из трех подряд идущих календарных месяцев.

С 2025 года информация от банков будет предоставляется по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года. Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности, - сообщили в департаменте государственных доходов региона.

В департаменте отметили, что также предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер минимальной заработной платы» (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге).