Боксы по сбору одежды для нуждающихся установили в 14 микрорайоне Актау

Дополнительные контейнеры по сбору одежды для нуждающихся установили в 14 микрорайоне Актау. Об этом сообщил руководитель общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетов.

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Боксы по сбору одежды установили в двух точках 14 микрорайона: возле здания «Звезда Актау» и торгово-развлекательного центра «Астана».

Будем рады принять, привозите одежду, посуду, детскую, женскую, мужскую одежду, обувь, книги, игрушки, сухие продукты, моющие товары, - сказал Имангазы Досмухамбетов.

Напомним, уникальные ящики по сбору вещей появились в Актау в декабре 2024 года. Первые контейнеры установили перед офисом фонда в 32В микрорайоне, около дома №12.