На один день закроют внутреннюю дорогу в 17 микрорайоне Актау

Внутренняя дорога в 17 микрорайоне будет закрыта в связи с проведением ремонта кабельных линий. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «АУЭС».
По данным пресс-службы ГКП «АУЭС», сегодня, 7 января, временно перекрыли внутреннюю дорогу в 17 микрорайоне. Закрыли участок из-за проведения ремонта кабельных линий.
В связи с проведением ремонта кабельных линий, проходящих под автомобильной дорогой, будут проведены земляные работы возле здания «Халык арена» в 17 микрорайоне, - сообщили в пресс-службе энергопередающей компании.
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