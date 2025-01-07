Долгостроем и состоянием спуска в 14 микрорайоне возмущены жители Актау

Жители Актау пожаловались на долгострой и состояние спуска, расположенные в 14 микрорайоне. В городском отделе архитектуры и градостроительства объяснили, что многолетняя стройка возле торгового центра «Астана» находится на консервации в связи с финансовыми трудностями предпринимателя.

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В редакцию Lada.kz обратились жители Актау по поводу благоустройства спуска за зданием областного акимата, а также строительным объектом возле торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.

У меня вопрос к местным органам управления: почему стройки, которые стоят годами, не контролируют? Имею ввиду старые заброшенные здания. Я спускаюсь постоянно по лестнице к морю за зданием областного акимата и думаю, гости, приезжающие в город, тоже лицезрят этот ужас: лестница из разрушенного кафеля, около ТЦ «Астана» стоит здание со страшным забором. Уже молчу про прилавки, заброшенные перед набережной. И это только один спуск. Можно же забор починить или натянуть баннеры с рисунками, или снести здание, или вообще продать предпринимателям, которые доведут дело до конца, - пожаловалась жительница города.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали про строительный объект в районе торгового центра в 14 микрорайоне.

На сегодняшний день целевое назначение земельного участка – «Бизнес центр». Данный объект находится на консервации в связи с финансовыми трудностями предпринимателя. По вопросу организации баннеров на ограждении объекта отделом архитектуры застройщику ранее было направлено уведомление, - заявили в отделе.

Однако там не уточнили, на какой срок объект останется законсервирован, а также не объяснили состояние спуска за зданием акимата Мангистауской области и наличие торговых прилавков напротив набережной 14 микрорайона.