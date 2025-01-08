Экс-глава департамента КНБ стал заместителем гендиректора АО «Мангистаумунайгаз»

Решением акционеров АО «НК «КазМунайГаз» на должность заместителя генерального директора по административным и социальным вопросам АО «Мангистаумунайгаз» назначен Кайрат Отаров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото пресс-службы АО «Мангистаумунайгаз»

Кайрат Отаров родился 7 ноября 1967 года в городе Кульсары Атырауской области.

В 1992 году окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, горный инженер», в 2006-2009 годах учился в государственном университете имени Ш. Есенова по специальности «Юриспруденция».

Свою трудовую деятельность Кайрат Отаров начал в 1992 году оператором по добыче нефти и газа в производственном управлении «Жетыбаймунайгаз».

В 1993 году работал оператором по добыче нефти и газа в производственном управлении «Каламкасмунайгаз» №3, а в 1993-1995 годах – мастером по добыче нефти и газа.

С 1995 по 2024 годы работал в органах КНБ РК. Ранее занимал должность заместителя начальника департамента КНБ по Мангистауской области. После работал начальником департамента КНБ по Актюбинской области.

С 6 января 2025 года назначен заместителем генерального директора по административным и социальным вопросам АО «Мангистаумунайгаз».