Кто будет восстанавливать детскую площадку на набережной в Актау

Ремонт детской игровой площадки в 14А микрорайоне будет проводиться за счет средств акционерного общества «Каражанбасмунай», так как организация и установила объект.

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После жалобы жителей Актау в редакцию Lada.kz по факту состояния детской площадки на набережной в 14А микрорайоне в городской администрации заявили, что уже уведомили об этом ответственную за ее ремонт организацию.

Данная детская площадка была построена в честь 50-летия АО «Каражанбасмунай». Работы по восстановлению будут проведены за счет собственных средств, - пояснили в городском отделе жилищно-коммунального хазяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау возмутились состоянием детской площадки на набережной. Объект ввели в эксплуатацию в 2023 году.