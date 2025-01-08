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07.01.2025, 21:00

Новым расположением автобусной остановки остались недовольны жители Актау

Общество 0 758 Александр Рыжих

Горожане считают, что из-за переноса автобусной остановки в районе промышленной зоны №3 не останется места для пешеходов и велосипедистов. В городской администрации уточнили, что тротуарная зона будет организована за местом ожидания общественного транспорта. 

Фото: коллаж из кадров видео
Фото: коллаж из кадров видео

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители Актау. Горожан не устроило новое местоположение автобусной остановки в районе промзоны №3, по их мнению, после ее обустройства пропадут тротуар и велосипедная дорожка.

Напротив гостиницы «Салем» строят остановку. Там, похоже, будет несколько павильонов, и какая-то часть выделится под саму остановку. Но это не добавляет места для пешеходов и велосипедистов, двигаться негде. Как людям-то теперь быть, мы ведь и гордились тем, что от города до пляжа дорожки есть, - пожаловался житель города.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на указанном участке устанавливается павильон с автобусной остановкой, а тротуарная зона и благоустройство территории будет организовано за остановкой за счет предпринимателя.

Напомним, ранее сообщалось, что жители 17 микрорайона так и не дождались автобусной остановки, которую им обещали возвести до конца прошлого года. Горожане также требуют обустроить уникальную автобусную остановку в виде пожарной машины. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Колхоз какой-то! Поверх брусчатки цемента налили это все равно что кафель на линолиум положить. Хотя "клумбы" перед акиматом по тому же принципу сделаны. Потрачено
07.01.2025, 19:19
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