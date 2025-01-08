Жители 13 микрорайона Актау возмущены состоянием дороги у школы

В редакцию Lada.kz обратились жители 13 микрорайона, они подняли вопрос безопасности дороги, ведущей к школе №17. По словам горожан, это главный маршрут для многих школьников и их родителей, а также дорога, по которой многие жители утром добираются до автобусной остановки на работу. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что участок отремонтируют.

Фото жителей Актау

По словам жителей 13 микрорайона, дорога находится в критическом состоянии. Детям после дождя приходится идти в школу по грязи и огромным лужам.

Это единственная дорога для многих школьников, она находится между школой №17 и домом №2. С утра многие идут к остановке на работу. Дорога в ужасном состоянии. Во время дождя боимся, что однажды дорога может разрушиться полностью прямо под пешеходами. Детям приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы, - жалуются горожане.

Жители 13 микрорайона надеются, что их обращение не останется незамеченным, и акимат примет меры по ремонту дороги.

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что дорогу отремонтируют.