В нескольких домах 28 микрорайона Актау отключили отопление

Из-за аварии на теплосети в 28 микрорайоне без отопления остались 22 жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

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По данным коммунальной службы, у дома №20 в 28 микрорайоне проводятся аварийные ремонтные работы на тепловых сетях. Под отключение попадают дома №№20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 46, 46/1, 48.

Ориентировочное время возобновления теплоснабжения – до 19:00 часов.

Напомним, ранее в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 8 января.