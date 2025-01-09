В NIS Актау начался приём документов на конкурсный отбор

Начался приём документов на конкурсный отбор для претендентов на обучение в 7-х классах Назарбаев Интеллектуальных школ в 2025-2026 учебном году для получения образовательного гранта Президента Республики Казахстан «Өркен».

Фото предоставил ЦОК Мангистауской области

Приём документов будет проходить с 8 января по 11 февраля в Назарбаев Интеллектуальной школе в Актау.

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 часов.

В субботу приём документов осуществляется с 09:00 до 13:00 часов.

Адрес: Актау, 33 микрорайон, здание №16.

Контакты: +7 (7292) 70-10-65.

Комплексное тестирование будет проводиться 27, 28 марта 2025 года.

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