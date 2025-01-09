Новое назначение в департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области

Назначен начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ по чрезвычайным ситуациям. Им стал Буркутов Берик Хаджи-Рахимұлы.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС по Мангистауской области

Приказом начальника ДЧС Мангистауской области майор гражданской защиты Буркутов Берик Хаджи-Рахимұлы назначен на должность начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ по чрезвычайным ситуациям. Ранее он был освобожден от должности заместителя начальника республиканского государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ».

Берик Буркутов родился 18 ноября 1988 года в Актау.

В 2016 году окончил Кокшетауский технический институт.

Свою трудовую деятельность начал в 2009 году в должности старшины пожарной части технической службы №9 в Актау государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области» («СПиАСР ДЧС МО»).

С 2012 по 2021 годы работал на различных руководящих должностях в специализированной пожарной части №1 в Актау.

С 2020 по 2023 годы работал в должности оперативного дежурного Службы пожаротушения и с апреля 2023 года находился в должности заместителя начальника РГУ «СПиАСР ДЧС МО».