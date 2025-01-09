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09.01.2025, 12:18

Мошенники в Мангистау притворяются инспекторами пожарной безопасности

Общество 0 2 369 Александр Рыжих

В регионе мошенники представляются инспекторами пожарной безопасности и требуют деньги за их услуги. Об этом предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта ugtu.net
Иллюстративное фото с сайта ugtu.net

К жителям и частным предпринимателям Мангистауской области обратились сотрудники ДЧС региона. Они предупредили о деятельности мошенников, которые представляются инспекторами пожарной безопасности и требуют деньги за свои услуги.

Они звонят на личные мобильные номера людей и отправляют поддельные официальные документы через WhatsApp, чтобы выглядеть надёжными. Помните, сотрудники ДЧС не берут деньги за свои услуги во время проверки, это считается незаконным. При этом они не могут отправлять официальные документы через мессенджеры, - рассказали в ДЧС области.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ДЧС должны письменно уведомить о проверке за 30 календарных дней до ее проведения.

Акт проверки приходит лицам до ее начала. Вы можете получить информацию о законности проверки через мобильное приложение «Qamqor для бизнеса» посредством сканирования QR-кода, указанного в акте. Если вам позвонили мошенники, лучше сразу прекратить разговор и обратиться за консультацией в наш департамент, - пояснили в ведомстве.

За консультацией можно обратиться по номерам: 8 (7292) 701-719; 701-178.

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