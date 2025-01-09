Как в средневековье: железнодорожный перевозчик ответил на претензии пассажиров из Мангистау

В компании ТОО «Otpan Logistic» ответили на претензии пассажиров поезда Мангышлак-Актобе, опубликованные на сайте lada.kz.

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Люди жаловались на неприемлемые условия перевозки пассажиров, грязные окна и старые вагоны. Заместитель директора по экономике и финансам ТОО «Otpan Logistic» Юлия Ковригина ответила на отправленный запрос.

«Данная жалоба взята на особый контроль. В этом вагоне не эстетично проведена работа по утеплению окна. Не до конца отработано, а именно не закрашен силикон и пена, которыми утеплено окно на зимний период. Сотрудники компании, проводившие данную работу, устранят замечание», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в праздничные дни в связи с повышенным спросом на билеты были прицеплены к составу дополнительные вагоны, поэтому данный вагон был выпущен в рейс.

Напомним, пассажиры поезда жаловались на неприемлемые условия для пассажиров, назвав их «средневековыми».