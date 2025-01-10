Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 10 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 10 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 10 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 27 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в жилых домах №№ 85, 9.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 53, 54, 87, 92.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 10 января, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

9 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 22;

11 микрорайон, отключена техническая вода в доме № 7;

11 микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 1, 2;

32А микрорайон, отключена питьевая вода в домах №№ 22, 23, 24, 25.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 2, 27, 33 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

13 микрорайон, дом № 14;

15 микрорайон, дом № 19.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.