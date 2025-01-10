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10.01.2025, 13:05

В Актау задержан глава регионального военно-следственного управления МВД

Общество 0 8 138 Сергей Кораблев

Информацию о задержании начальника Западного регионального ВСУ МВД РК - полковника Мухита Джавгашева - прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.

Мухит Джавгашев. Фото mail.kz
Мухит Джавгашев. Фото mail.kz

Факт задержания Мухита Джавгашева сегодня, 10 января, официально подтвердили в комитете национальной безопасности. В отношении него ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки).

Информация о том, что Мухита Джавгашева задержали за получение взятки, появилось в конце декабря в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Денежные средства в размере 1 миллиона тенге были получены за положительное решение по уголовному делу.

Для справки:

Статья 366 УК РК.

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство – наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) - наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 
1) путем вымогательства; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) в крупном размере; 
4) неоднократно, –  наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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