Где и когда пройдут крещенские купания в Актау

В православной церкви Актау рассказали, когда, где и во сколько будет проходить освящение воды в Каспийском море в праздник Крещения.

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В этом году жители Актау традиционно отметят праздник Крещение Господне. Крещенские купания в этом году, как сообщили в православной церкви Актау, состоятся 19 января.

В 13.00 на праздник Крещения Господня будет отслужен молебен на освящение воды. Освещать воду будет настоятель Благовещенского храма - протоиерей Сергей Понич. Место для массового купания будет обустроено. Для купающихся горожан будет организован горячий чай и бутерброды, - рассказали в церкви.

Церемония пройдет на набережной в 4А микрорайоне, напротив Скальной тропы.

Напомним, в 2024 году в обряде окунания в воду участвовали более 350 человек.