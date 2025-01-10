ТОО «МАЭК» подало заявку на повышение тарифов на тепло

ТОО «МАЭК» подало заявку на утверждение тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергии на 2025-2029 годы. Публичные слушания пройдут 4 февраля в Актау. Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

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Публичные слушания состоятся 4 февраля 2025 года в 15.00 часов в культурно-досуговый комплексе имени Абая.

Их проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области по поступившей заявке ТОО «МАЭК» на утверждение тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергии на 2025-2029 годы.

В ведомстве отметили, что публичные слушания таже будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

Контактные телефоны департамента: 8 (7292) 42-16-20, 43-84-11.

Напомним, в 2024 году для жильцов ЖК «Green Park» и «Green Plaza», расположенных в 17 микрорайоне, изменился тариф на услугу по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией.