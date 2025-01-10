Главбух колледжа в Мангистау перечислила на свой счет 243 млн тенге

По факту хищения в Мангистауском техническом колледже проводится расследование, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта arnapress.kz

Прокуратурой области проведена проверка в деятельности Мангистауского технического колледжа, расположенного в селе Шетпе.

По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств, которые предназначались для стипендий, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге.

По данному факту ведется досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере). Ей может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы.

Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.