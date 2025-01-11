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11.01.2025, 10:36

Жители Мангистау с 1 февраля будут платить за воду по новым тарифам

Общество 0 8 808 Лиана Рязанцева

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК по Мангистауской области утвердил ТОО «МАЭК» новые тарифы 2025-2029 годы на снабжение питьевой, технической, горячей водой. 

Фото: kz.kursiv.media
Фото: kz.kursiv.media

С 1 февраля 2025 года жителям Актау предстоит оплачивать водоснабжение по новым тарифам, которые будут дифференцироваться в зависимости от нормы потребления и групп потребителей. Тарифы планируется ежегодно повышать вплоть до 2029 года. 

В 2025 году тарифы на водоснабжение для жителей Актау будут повышаться дважды в год.

Так, с 1 января по 31 марта 2025 года:

Питьевая вода – тариф до конечного потребителя (население) с НДС составит: 

  • при потреблении до 3 кубометров – 389,70 тенге за куб;
  • от 3 до 5 кубометров – 438,41 тенге за куб;
  •  от 5 до 10 кубометров – 511,48 тенге за куб;
  • свыше 10 кубометров – 633,26 тенге за куб.

Техническая вода – тариф до конечного потребителя (население) с НДС составит: 

  • при потреблении  до 3 кубометров – 131,34 тенге за куб;
  • от 3 до 5 кубометров – 142,90 тенге за куб;
  •  от 5 до 10 кубометров – 160,24 тенге за куб;
  • свыше 10 кубометров – 189,13 тенге за куб.

Горячая вода – тариф до конечного потребителя (население) с НДС составит: 

  • при потреблении до 3 кубометров – 300,83 тенге за куб;
  • от 3 до 5 кубометров – 324,02 тенге за куб;
  •  от 5 до 10 кубометров – 358,79 тенге за куб;
  • свыше 10 кубометров – 416,75 тенге за куб.

С 1 апреля по 31 декабря 2025 года 

Питьевая вода – тариф до конечного потребителя (население) с НДС составит: 

  • при потреблении до 3 кубометров – 408,41 тенге за куб;
  • от 3 до 5 кубометров – 457,12 тенге за куб;
  •  от 5 до 10 кубометров – 530,19 тенге за куб;
  • свыше 10 кубометров – 651,97 тенге за куб.

Техническая вода - тариф до конечного потребителя (население) с НДС составит: 

  • при потреблении до 3 кубометров – 131,62 тенге за куб;
  • от 3 до 5 кубометров – 143,18 тенге за куб;
  •  от 5 до 10 кубометров –160,52 тенге за куб;
  • свыше 10 кубометров – 189,41 тенге за куб.

Горячая вода – тариф до конечного потребителя (население) с НДС составит: 

  • при потреблении до 3 кубометров – 310,81 тенге за куб;
  • от 3 до 5 кубометров – 334,00 тенге за куб;
  •  от 5 до 10 кубометров – 368,77 тенге за куб;
  • свыше 10 кубометров – 426,73 тенге за куб.

 В таблице вы также сможете ознакомиться с изменениями тарифов на водоснабжение в последующие годы.

Напоним, 26 апреля 2024 года ТОО «МАЭК» совместно с представителями Мангистауского областного акимата провели публичные слушания, связанные с повышением тарифов на питьевую воду. «Изюминку» мероприятию добавил первый заместитель акима области, который принес на встречу 100 ведер.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
КУРЬЕР
КУРЬЕР
В заголовке написано с 1 февраля. В статье указано с 1 января. Кто в водит в заблуждение?
11.01.2025, 12:14
Базелик
Базелик
Решили сравнять цены с европейскими? Так вы начните с другого, с дорог, с доступных туалетов по городу. И конце, то концов! Хватит продавать землю под строительство пчеловейников! Получаю взятки в крупных ращмерах. Перестанте быть "баранами" включите мозги.
11.01.2025, 08:04
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