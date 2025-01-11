Опять 25! Водители простаивают в очередях за газом в Актау

Сегодня, 11 января, в редакцию Lada.kz поступают звонки от автомобилистов. Водители из Актау сообщают, что на заправках вновь длинные очереди и перебои со сжиженным газом.

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Сегодня, 11 января, водители в Актау сообщают о проблемах со сжиженным газом на городских автогазозаправочных станциях (АГЗС).

На АГЗС практически невозможно заправиться быстро и без длительного ожидания. Приходится стоять в длинных очередях. Перебои с топливом продолжаются с ноября 2024 года. Возникает вопрос, с чем связаны эти перебои, если, по заявлениям властей, поставки осуществляются ежемесячно, - жалуются автовладельцы.

Журналист редакции Lada.kz решил лично проверить ситуацию с наличием сжиженного газа на АГЗС в областном центре. В ходе объезда 10 городских заправок голубое топливо в свободной продаже найдено лишь на двух из них. В очереди за газом находилось более 20 автомобилей.