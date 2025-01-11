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11.01.2025, 12:49

Опять 25! Водители простаивают в очередях за газом в Актау

Общество 0 1 096

Сегодня, 11 января, в редакцию Lada.kz поступают звонки от автомобилистов. Водители из Актау сообщают, что на заправках вновь длинные очереди и перебои со сжиженным газом.

Фото автора
Фото автора

Сегодня, 11 января, водители в Актау сообщают о проблемах со сжиженным газом на городских автогазозаправочных станциях (АГЗС).

На АГЗС практически невозможно заправиться быстро и без длительного ожидания. Приходится стоять в длинных очередях. Перебои с топливом продолжаются с ноября 2024 года. Возникает вопрос, с чем связаны эти перебои, если, по заявлениям властей, поставки осуществляются ежемесячно, - жалуются автовладельцы.

Журналист редакции Lada.kz решил лично проверить ситуацию с наличием сжиженного газа на АГЗС в областном центре. В ходе объезда 10 городских заправок голубое топливо в свободной продаже найдено лишь на двух из них. В очереди за газом находилось более 20 автомобилей.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Заправился сегодня возле "Номад", по дороге на Приозёрку. Из 4-х колонок, одна была свободной. И рядом ещё одна заправка всего с двумя машинами...
11.01.2025, 09:25
Базелик
Базелик
Где дорожная полиция? Во многих местах очереди за алтернативным топливом занимают проезжую часть, где реакция полиции?
11.01.2025, 08:08
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