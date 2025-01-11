Бесплатную помощь оказывают родителям дошколят в консультационном центре в Актау

На базе ясли-сада №11 «Кәусар» в 6 микрорайоне открыт консультационный пункт, где работают такие специалисты как логопед, дефектолог, психолог, музыкальный руководитель, а также методисты и медсестры. Каждый родитель может обратиться к ним за помощью на бесплатной основе.

Фото предоставили в ясли-саде №11 «Кәусар»

Специалисты планируют свою деятельность на основе информации, полученной из анкет родителей и карт индивидуального развития ребенка (результатов диагностики). Методисты же консультируют по вопросам воспитания и обучения детей, помогая родителям выбирать игры и упражнения для познавательного и физического развития ребенка.

Основные направления консультационного пункта:

Оказание диагностической помощи: психолого-педагогическое исследование ребенка, выявление индивидуальных особенностей и склонностей личности ребенка, его потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;

Оказание консультационной помощи: психологическое, социальное, педагогическое консультирование, информирование родителей или законных представителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, влиянии основных направлений воспитания, преодолении стрессовых ситуаций;

Оказание методической помощи: информирование родителей или законных представителей о педагогических методах и подходах, направленных на предупреждение возникающих в семье проблем, формирование педагогической культуры родителей, установление позитивных отношений в семье, знакомство с технологиями коррекции и развития на основе особенностей индивидуального развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи.

Номер телефона для справок: +7 (7292) 60-00-97 и 52-40-87.

Напомним, ранее сообщалось об открытии консультационного пункта на базе яслей-сада №10.