Скот питается мусором в пригороде Актау – как отреагировал аким?

В мессенджерах жители села Акшукур делятся видео, на котором коровы распотрошили мусор в поисках пищи. У населения сразу возникли два вопроса: почему переполнены баки и по каким причинам владелец не следит за своим скотом. На них ответил глава населенного пункта Еркебулан Жанибек.

Фото: кадр видео

Администрация Акшукура, заявил Еркебулан Жанибек, делится с сельчанами видео с коровами у мусорных контейнеров, чтобы поднять вопрос бродячего скота, создав общественный резонанс.

Касательно переполненных мусорных баков глава населенного пункта отчитался, что их ежедневно очищают, но к вечеру контейнеры вновь полны отходов, особенно к выходным дням.

По поводу же бродячего скота аким сообщил, что для владельцев животных на первый раз предусматривается предупреждение. В дальнейшем Еркебулан Жанибек намерен помещать животных на специальную стоянку и штрафовать их хозяев при участии компетентных органов.