Житель Актау повредил автомобиль из-за глубокой ямы на проезжей части

Житель Актау опубликовал видео поврежденного колеса и зафиксировал на камеру «виновницу» происшествия. Ею оказалась довольно глубокая яма на проезжей части, которой, как считает водитель, быть не должно.

Фото: стоп кадр из видео @112_aktau

Водитель продемонстрировал не только поврежденное колесо, но и саму яму. Она достаточно глубокая, такая «ловушка» на больших дорогах может представлять угрозу для участников дорожного движения.

Пусть те, кто занимается дорогами, увидят это, повредил колесо, а отвечать за это никто не будет! Главная дорога, между заправкой «Айби» и базаром «Асар-С», - подписал видео мужчина.

Редакция Lada.kz обратилась за комментариями в Актауский городской акимат.

Напомним, ямочный ремонт в Актау начал проводится с 1 марта. После его проведения корреспонденты издания проверили текущее состояние автомобильных и внутримикрорайонных дорог.