Ремонт кожвендиспансера в Актау не проводили уже 15 лет

Посетители ужаснулись состоянию помещений медицинского учреждения. Причину объяснила исполняющая обязанности директора Мангистауского областного кожно-венерологического диспансера Татьяна Лаврова.
При посещении кожвендиспансера пациенты увидели на стенах у врачебных кабинетов осыпающуюся краску со шпатлевкой, чем были ошарашены. Сделав снимки, обеспокоенные люди обратились в редакцию Lada.kz.
Как стало известно от Татьяны Лавровой, здание построено в 1962 году. Сегодня ему уже 63 года. Капитальный ремонт последний раз проводился в 2010 году.
В этом году, как заверила исполняющая обязанности директора кожвендиспансера, капитальный ремонт запланирован в мае.
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