Ремонт кожвендиспансера в Актау не проводили уже 15 лет

Фото предоставили пациенты медучреждения

При посещении кожвендиспансера пациенты увидели на стенах у врачебных кабинетов осыпающуюся краску со шпатлевкой, чем были ошарашены. Сделав снимки, обеспокоенные люди обратились в редакцию Lada.kz.

Как стало известно от Татьяны Лавровой, здание построено в 1962 году. Сегодня ему уже 63 года. Капитальный ремонт последний раз проводился в 2010 году.

В этом году, как заверила исполняющая обязанности директора кожвендиспансера, капитальный ремонт запланирован в мае.