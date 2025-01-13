Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 13 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 13 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 13 января, проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций, по городу не запланировано.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 13 января, работы по водоснабжению будут проводиться в 28 микрорайоне, временно отключена техническая вода в доме № 57.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 23, 26, 33 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

32А микрорайон, дом № 25;

28 микрорайон, школа № 20.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.