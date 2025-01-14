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14.01.2025, 09:39

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 14 января

Общество 0 2 655 Лиана Рязанцева

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 14 января.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 14 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 12 и 27 микрорайонах.

 С 09:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 12 микрорайоне, в жилых домах №№ 22 ,23, 24, 24А. 

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 27 микрорайоне в домах №№ 38, 37А, 39А, 40.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 января, из-за аварийного порыва по адресу 22 микрорайон, дом №15, прекращена подача питьевой воды на нижнюю зону города. Ограничения затронули следующие микрорайоны: с 1 до 8, 21, 22, 23, 25 микрорайоны, а также в 14 микрорайоне — дома №№ с 12 по 15, 19, с 21 по 25 и дом 39, детский сад № 43, школа № 1, в 15-м микрорайоне — дома №№ 4, 9, 10, 11, 13, 35, 37, 39, и микрорайон Самал-1. Восстановление водоснабжения планируется ориентировочно к 18:00.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды во 2, 5, 6, 7, 14,15, 30 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 14, микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16. 

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